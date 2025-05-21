نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم رمزي: زيزو صور أول إعلاناته مع الأهلي.. وسيشارك في لقاء باتشوكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي كريم رمزي أن أحمد سيد زيزو لاعب فريق الزمالك، قام بتصوير أول إعلان له مع النادي الأهلي.

كريم رمزي: زيزو صور أول إعلاناته مع الأهلي.. وسيشارك في لقاء باتشوكا

وقال رمز في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية عبر راديو ميجا إف إم: زيزو صور أول إعلان للنادي الأهلي، وزيزو لن يسافر في سفرية الأهلي يوم 4 بسبب مباراة الزمالك وبيراميدز ووارد أن يضعه الزمالك في قائمة بيراميدز.

وأضاف رمزي: الأهلي لا يريد أن يدخل في أي مشاكل مع نادي الزمالك بسبب زيزو ولذلك وزيزو لن يسافر إلا لما يقيد رسميا في النادي الأهلي.

وأختتم رمزي تصريحاته قائلا: زيزو سيسافر لوحده عقب مباراة الزمالك وبيراميدز وسيكون متواجدا مع النادي قبل مباراة باتشوكا المكسيكي يوم 8 وزيزو سيظهر في لقاء الأهلي وباتشوكا المكسيكي وسيشارك حتى لو في دقائق محدودة