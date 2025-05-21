الرياضة

كريم رمزي: زيزو صور أول إعلاناته مع الأهلي.. وسيشارك في لقاء باتشوكا

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كريم رمزي: زيزو صور أول إعلاناته مع الأهلي.. وسيشارك في لقاء باتشوكا

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي كريم رمزي أن أحمد سيد زيزو لاعب فريق الزمالك، قام بتصوير أول إعلان له مع النادي الأهلي.

كريم رمزي: زيزو صور أول إعلاناته مع الأهلي.. وسيشارك في لقاء باتشوكا 

وقال رمز في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية عبر راديو ميجا إف إم: زيزو صور أول إعلان للنادي الأهلي، وزيزو لن يسافر في سفرية الأهلي يوم 4 بسبب مباراة الزمالك وبيراميدز ووارد أن يضعه الزمالك في قائمة بيراميدز.

وأضاف رمزي: الأهلي لا يريد أن يدخل في أي مشاكل مع نادي الزمالك بسبب زيزو ولذلك  وزيزو لن يسافر إلا لما يقيد رسميا في النادي الأهلي.

وأختتم رمزي تصريحاته قائلا: زيزو سيسافر لوحده عقب مباراة الزمالك وبيراميدز وسيكون متواجدا مع النادي قبل مباراة باتشوكا المكسيكي يوم 8 وزيزو سيظهر في لقاء الأهلي وباتشوكا المكسيكي وسيشارك حتى لو في دقائق محدودة

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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