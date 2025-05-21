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أحمد جودة - القاهرة - كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن عمره البيولوجي لا يتجاوز 28.9 عامًا، أي أقل بـ11 عامًا من عمره الحقيقي الذي بلغ 40 عامًا، وذلك بعد خضوعه لاختبارات متقدمة أجرتها شركة متخصصة في تتبع اللياقة البدنية.

رونالدو يفاجئ الجميع: "عمري البيولوجي 28.9 وسألعب حتى الخمسين"

وبحسب صحيفة “الصن” البريطانية الاختبارات الدقيقة، التي أجريت لقياس مؤشرات الصحة واللياقة البدنية، أظهرت أن حالة رونالدو الجسدية تعادل حالة شاب في أواخر العشرينات، ما يعكس انضباطه الصارم ونمط حياته الرياضي الصارم على مدار عقدين من الزمن.

وقال رونالدو عند استلامه نتائج التحاليل: "لا أستطيع أن أصدق أنها جيدة جدًا. 28.9!"

هذا الإعلان المفاجئ لم يكن مجرد معلومة طبية، بل جاء مصحوبًا بتصريح مثير أطلقه النجم البرتغالي: "هذا يعني أنني سألعب كرة القدم لمدة عشر سنوات أخرى."

وفي حال تحقق هذا الوعد، فإن رونالدو سيواصل مسيرته حتى سن الخمسين، في وقت يعتقد فيه الكثيرون أن بلوغ الأربعين هو بداية النهاية لأي لاعب كرة قدم، مهما بلغت نجوميته.

يُذكر أن كريستيانو رونالدو خاض أكثر من 1000 مباراة في مسيرته الاحترافية، وسجّل 792 هدفًا، وتُوّج بعدد لا يُحصى من البطولات الفردية والجماعية، ليواصل بذلك كتابة واحدة من أكثر قصص النجاح والإصرار إثارة في تاريخ الرياضة.