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أحمد جودة - القاهرة - شهد المؤتمر الصحفي الذي عُقد قبل مباراة توتنهام المرتقبة أمام مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي، توترًا ملحوظًا بعد أن أبدى المدير الفني للفريق، أنجي بوستيكوجلو، غضبه الشديد إثر وصفه من أحد الصحفيين بـ "المهرج".

أنجي بوستيكوجلو غاضب بعد وصفه بـ "المهرج".. ويرفض الرد خلال المؤتمر الصحفي

ووفقًا لما تم تداوله، فقد قاطع بوستيكوجلو أحد الأسئلة الموجهة له، ورفض الإجابة عليه بشكل قاطع، معبرًا عن استيائه من الوصف الذي اعتبره "غير محترم وغير مهني".

وقال المدرب الأسترالي خلال المؤتمر: "إذا كان هذا هو نوع الاحترام الذي نتحدث عنه هنا، فلا فائدة من هذا الحوار"، قبل أن ينهي حديثه بشكل مقتضب.

وتأتي هذه الواقعة في وقت حساس للفريق اللندني الذي يستعد لخوض مباريات حاسمة في نهاية الموسم، وسط ضغوط إعلامية وجماهيرية متزايدة.

