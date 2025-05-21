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أحمد جودة - القاهرة - شهدت الساعات الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في حدة التوتر بين جماهير مانشستر يونايتد وتوتنهام، وذلك قبل أيام من المواجهة المرتقبة في نهائي الدوري الأوروبي.

توتر متصاعد بين جماهير مانشستر يونايتد وتوتنهام قبل نهائي الدوري الأوروبي

وتبادلت الجماهير الهجمات اللفظية والاشتباكات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما سجلت بعض المناوشات بين مشجعي الفريقين في محيط أماكن التجمع، ما أثار مخاوف أمنية قبل الحدث الأوروبي الكبير.

وتتابع السلطات الأمنية الأمر عن كثب، مع تعزيز الإجراءات الاحترازية حول أماكن إقامة الجماهير ومحيط ملعب المباراة لضمان سلامة الجميع.

يأتي ذلك في ظل أجواء مشحونة بين الناديين، حيث يسعى كل منهما للتتويج باللقب الأوروبي وإنهاء موسمه بطريقة مثالية.