نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلمي طولان مدربًا لمنتخب مصر المحليين للمشاركة في كأس العرب قطر 2025 دون مقابل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت اللجنة الفنية في اتحاد الكرة تعيين حلمي طولان مديرًا فنيًا لمنتخب مصر المحليين، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب قطر 2025، وذلك بعد ترشيح من اللجنة الفنية وموافقة هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد.

حلمي طولان مدربًا لمنتخب مصر المحليين للمشاركة في كأس العرب قطر 2025 دون مقابل

وأوضح طولان في تصريحات له أن ترشيحه جاء نظرًا لضيق الوقت واحتياج المنتخب لشخص يتمتع بخبرة واسعة في المجال، مضيفًا أن الجهاز الفني للمنتخب المحلي يتضمن أحمد حسن كمدير للمنتخب، وعصام الحضري مدربًا لحراس المرمى.

ونفى طولان وجود أي تواصل مع حسام حسن أو الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول في الوقت الحالي، مؤكدًا أن الجهاز الحالي مستقل عن المنتخب الأول.