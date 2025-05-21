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أحمد جودة - القاهرة - قال المدرب حلمي طولان، عضو اللجنة الفنية باتحاد الكرة في تصريحاته الأخيرة إن قرار إلغاء الهبوط في الدوري المصري ليس مرتبطًا بالأندية الشعبية أو الجماهيرية، وإنما يعود إلى صفقة بيع خاصة بأحد الأندية.

حلمي طولان: إلغاء الهبوط ليس لصالح الأندية الشعبية.. بل بسبب صفقة بيع نادي معين

وأوضح طولان أن النادي المعني بالبيع وضع شرطًا أساسيًا للمشتري الجديد، وهو استمرار النادي في المنافسة ضمن دوري الدرجة الأولى دون هبوط، مما دفع الجهات المسؤولة لاتخاذ قرار إلغاء الهبوط هذا الموسم.

وأضاف: "القرار تم بناءً على هذا الشرط وليس من أجل أي اعتبار آخر".