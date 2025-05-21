نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يترقب تحرك الزمالك في أزمة الفيفا.. وبيراميدز يستعد لتقديم شكوى رسمية إلى "كاس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر النادي الأهلي موقف الزمالك من تقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في الأزمة الراهنة. وفي ظل هذا الترقب، قامت إدارة الأهلي بالتنسيق مع محامٍ دولي للتحرك فورًا حال تقديم الزمالك للشكوى، وذلك لضمان حماية حقوق النادي والرد على أي مطالبات قانونية.

بيراميدز يرفع شكوى إلى المحكمة الرياضية الدولية الجمعة

أكدت مصادر داخل نادي بيراميدز أن النادي سيقدم شكوى رسمية إلى المحكمة الرياضية الدولية (كاس) يوم الجمعة المقبل، ضمن مساعيه لاستئناف بعض القرارات المتعلقة ببطولة الدوري المحلي. وتشير التقارير إلى وجود محاولات لتعليق تتويج الأهلي بلقب الدوري إلى حين الفصل النهائي في النزاع القانوني بين الأطراف.