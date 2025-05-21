نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف الأهلي من ضم محمد شكري نجم سيراميكا كليوباترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت مصادر داخل النادي الأهلي أن إدارة القلعة الحمراء لم تقدم حتى الآن عرضًا رسميًا للتعاقد مع اللاعب محمد شكري، مشيرة إلى أن المفاوضات بشأن ضمه قد تنطلق فور انتهاء الموسم الجاري.

الأهلي لم يرسل عرضًا رسميًا لضم محمد شكري.. والتفاوض يبدأ بعد انتهاء الموسم

وأضافت المصادر أن النادي يدرس كافة الخيارات بتمعن، وسيبدأ التواصل مع اللاعب وإدارته الفنية بمجرد انتهاء الموسم، في إطار خطة تعزيز صفوف الفريق للموسم المقبل.

ويُتابع الأهلي عن كثب أداء محمد شكري خلال الفترة الحالية، في ظل اهتمامه بضمه ليكون إضافة مميزة للفريق.