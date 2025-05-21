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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مطلع أن هاني شكري، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، هو المسؤول الرئيسي عن ملف تجديد عقد اللاعب عبد الله السعيد مع النادي.

هاني شكري يتولى مفاوضات تجديد عقد عبد الله السعيد.. وغضب بسبب المطالب المالية

وأوضحت المصادر أن جلسة المفاوضات شهدت حالة من الغضب بسبب المطالب المالية التي قدمها السعيد، حيث طالب بالحصول على 35 مليون جنيه مقابل توقيع عقد لمدة موسمين، وهو ما اعتُبر رقمًا مرتفعًا وغير متوافق مع إمكانيات النادي في الوقت الحالي.

وفي سياق منفصل، نفت مصادر مقربة من نادي سيراميكا كليوباترا الدخول في أي مفاوضات رسمية مع عبد الله السعيد حتى الآن، مما يضع الموقف الحالي للاعب في حالة من الترقب وسط صمت الأندية المهتمة.

ويُنتظر أن تسفر الأيام المقبلة عن تطورات جديدة في ملف اللاعب، وسط اهتمام عدد من الأندية المحلية والخارجية.