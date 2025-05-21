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أحمد جودة - القاهرة - أثارت استقالة كامل أبو علي من رئاسة النادي المصري حالة من الغموض داخل أروقة النادي، خاصة فيما يتعلق بملف التعاقدات الجديدة، وعلى رأسها صفقة ضم عبد الله السعيد، والتي كانت في مراحل متقدمة.

استقالة كامل أبو علي تُعطّل صفقة انضمام عبد الله السعيد إلى المصري

وبحسب مصادر داخل النادي، فإن فكرة انضمام عبد الله السعيد باتت معلقة حاليًا، نظرًا لأن المشروع الرياضي للمصري قائم بشكل كبير على وجود أبو علي، الذي لعب دورًا محوريًا في المفاوضات مع اللاعب.

وتجري في الوقت الحالي محاولات مكثفة من جانب بعض أعضاء مجلس الإدارة ورموز النادي لإقناع أبو علي بالتراجع عن استقالته، في محاولة للحفاظ على الاستقرار الإداري واستكمال الصفقات المستهدفة لتدعيم الفريق في الموسم الجديد.

ولا تزال الأمور غير محسومة حتى اللحظة، في ظل انتظار ما ستُسفر عنه الساعات القادمة بشأن مستقبل مجلس إدارة المصري.