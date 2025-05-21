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أحمد جودة - القاهرة - بدأت إدارة النادي الأهلي تحركات فعلية لتمديد عقد لاعب الوسط إمام عاشور حتى عام 2029، في إطار خطة النادي للحفاظ على القوام الأساسي للفريق وتحصين اللاعبين المميزين من العروض الخارجية.

الأهلي يسعى لتمديد عقد إمام عاشور حتى 2029 ووضعه ضمن الفئة المميزة

ومن المنتظر أن يتم إدراج عاشور ضمن "الفئة المميزة" داخل الفريق، إلى جانب عدد من الأسماء البارزة مثل محمود تريزيجيه، محمد الشناوي، وأحمد زيزو، تقديرًا لدوره المؤثر منذ انضمامه للنادي، ولضمان استقراره على المدى الطويل.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع اهتمام أوروبي وخليجي متزايد باللاعب، خاصة مع اقتراب مشاركته في كأس العالم للأندية، وهو ما قد يفتح الباب أمام عروض احتراف مستقبلية، تسعى إدارة الأهلي للتعامل معها بمنتهى الحذر ووفقًا لمصلحة الفريق.