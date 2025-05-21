نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلغاء الطائرة الخاصة لبعثة الأهلي إلى أمريكا لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب النادي الأهلي بنسبة 99% من إلغاء خطة سفر بعثة الفريق الأول إلى الولايات المتحدة الأمريكية على متن طائرة خاصة، وذلك بسبب التكلفة المالية المرتفعة التي تتجاوز 75 مليون جنيه.

إلغاء الطائرة الخاصة لبعثة الأهلي إلى أمريكا لهذا السبب

وقررت إدارة النادي الاتجاه نحو السفر عبر الطيران العادي، توفيرًا للنفقات، في ظل السياسة المالية المُحكمة التي يتبعها الأهلي خلال الفترة الأخيرة، مع الحفاظ على أعلى درجات التنظيم والراحة للبعثة خلال الرحلة.

وفي سياق متصل، استقر الجهاز الفني للفريق على القائمة النهائية المشاركة في كأس العالم للأندية، والتي تضم 35 لاعبًا. ووفقًا للوائح "فيفا"، يُسمح لكل فريق بإدراج 26 لاعبًا فقط في "الإسكرشيت" الرسمي لكل مباراة، يتم تسليمه إلى مراقب اللقاء المعتمد من الاتحاد الدولي قبل انطلاق كل مواجهة.

ويستعد الأهلي لخوض منافسات البطولة العالمية التي تُقام للمرة الأولى في الولايات المتحدة، وسط طموحات كبيرة بتحقيق نتائج قوية تمثل الكرة المصرية والإفريقية.