نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يضع 3 شروط للموافقة على بيع إمام عاشور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي كريم رمزي أن الأهلي سيوافق على بيع إمام عاشور نجم الفريق ولكن بشروط النادي الأهلي، لا سيما ان اللاعب هو أحد أبرز لاعبي الأحمر.

وقال رمزي في تصريحات عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: من الوارد الموافقة على بيع إمام عاشور بشرط ألا يقل العرض عن 10 مليون دولار، وأن المدير الفني الجديد يبدي موافقته على بيع اللاعب.

وأضاف رمزي: دخول الأهلي في صفقة محمد علي بن رمضان كان جزء من إمكانية الموافقة على بيع إمام عاشور مستقبلا، ففكرة الاستغناء عنه ليست سهلة، ولذلك جاءت فكرة التعاقد مع محمد علي بن رمضان.

وتابع: إمام عاشور الفترة الأخيرة طلب زيادة عقده وزيادة عقده إلى الفئة الأولى مميزة في الأهلي، وإمام عاشور طلب زيادة راتبه إلى 30 مليون جنيه في الموسم والأهلي وافق على ذلك، والأهلي قرر ارتفاع رواتب لاعبيه، بسبب التعاقد مع أكثر من نجم في الميركاتو الصيفي

وأختتم رمزي تصريحاته قائلا: الأهلي لن يمانع من رحيل إمام عاشور بسبب موضوع الاستثمار في الفريق ولكن شرط تواجد بديل مناسب مثل محمد علي بن رمضان بديلا لإمام عاشور، وإمام عاشور هو أهم لاعب في مصر وفي الأهلي، والأهلي حاطط هامش لو جاء عرض مغري للأعب سيتم الموافقة على بيعه بما لا يقل عن 10 مليون دولار.