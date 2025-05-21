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أحمد جودة - القاهرة - لا يزال موقف الثنائي عماد النحاس ومحمد شوقي مثار نقاش داخل النادي الأهلي بشأن إمكانية انضمامهما إلى الجهاز المعاون للمدير الفني الجديد، ريكاردو ريفيرو، الذي يتمسك بوجود مدرب عام ضمن طاقمه الفني.

استمرار الجدل حول تشكيل جهاز ريفيرو.. والنحاس وشوقي مرشحان لمناصب إدارية بالأهلي

ورحب كل من النحاس وشوقي بالتواجد في الجهاز الفني ومساعدة ريفيرو، حتى في حال الاستعانة بمساعد أجنبي في منصب المدرب العام (الرقم 2 في الجهاز)، مؤكدين عدم وجود أي ممانعة من جانبهما.

ورغم هذه المرونة، لم يُحسم الموقف بشكل نهائي حتى الآن، بسبب رغبة المدرب البرتغالي في تشكيل جهازه وفقًا لأسلوب عمله الفني والتكتيكي، وسط مشاورات جارية مع إدارة النادي للوصول إلى هيكل فني متكامل ومتجانس.

وفي حال عدم انضمام عماد النحاس للجهاز الفني، يُعد مرشحًا لتولي أحد المناصب الإدارية داخل النادي، سواء كنائب للمدير الرياضي أو كمسؤول أول عن قطاع الناشئين، مستفيدًا من خبراته الطويلة في العمل الفني والإداري. فيما يبقى محمد شوقي مرشحًا للاستمرار في منصب نائب المدير الرياضي ضمن الهيكل الإداري الجديد.

وتسعى إدارة الأهلي لحسم هذه الملفات سريعًا لضمان الاستقرار الفني والإداري قبل انطلاق الاستعدادات للموسم الجديد.