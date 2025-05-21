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أحمد جودة - القاهرة - لا يزال موقف الثنائي عماد النحاس ومحمد شوقي يمثل نقطة خلاف داخل النادي الأهلي بشأن تشكيل الجهاز المعاون للمدير الفني الجديد، ريكاردو ريفيرو، في ظل تمسك الأخير بوجود مدرب عام ضمن طاقمه الفني.

موقف عماد النحاس ومحمد شوقي يثير الجدل في جهاز ريفيرو.. والمدرب يتمسك بمدرب عام

وكشفت مصادر داخل الأهلي أن الثنائي النحاس وشوقي أبديا ترحيبهما بالتواجد داخل الجهاز الفني، وأعربا عن استعدادهما الكامل لمساعدة ريفيرو، حتى في حال التعاقد مع مساعد أجنبي لشغل منصب المدرب العام (الرقم 2 في الجهاز الفني)، وهو ما لم يلقِ اعتراضًا من جانبهما.

ورغم هذه المرونة من النحاس وشوقي، إلا أن الملف لم يُحسم حتى الآن، بسبب رغبة ريفيرو في اختيار هيكل الجهاز الفني بدقة وفقًا لرؤيته الخاصة، وسط مناقشات مستمرة بين المدرب والإدارة للوصول إلى صيغة توافقية تُرضي جميع الأطراف وتُحقق الانسجام داخل الفريق.