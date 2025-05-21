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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمود شوقي، أن النادي الأهلي لم يتلقَ أي عروض رسمية حتى الآن للتعاقد مع نجم الفريق إمام عاشور، رغم الأنباء المتداولة عن اهتمام أندية أوروبية وخليجية بالحصول على خدماته.

حقيقة العروض لإمام عاشور.. والاحتراف مرهون بـ "عرض خيالي"

وأوضح شوقي خلال تصريحاته، أن اللاعب من المتوقع أن يشارك في كأس العالم للأندية، وهو ما قد يعزز فرص تلقيه عروضًا خارجية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: "نسمع فقط عن اهتمام من بعض الأندية، لكن لا توجد طلبات رسمية حتى الآن. وإذا جاء عرض ضخم لا يقل عن 8 ملايين دولار أو أكثر، فقد يتم فتح الباب أمام احترافه. لكن حتى هذه اللحظة، لا توجد عروض حقيقية على طاولة الأهلي."