نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر تلقى عروضًا خليجية والأهلي يسعى لغلق الملف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمود شوقي، خلال تصريحات لبرنامج "بلس 90"، أن المدير الفني السويسري مارسيل كولر تسلم راتبه عن شهر مايو من النادي الأهلي، مؤكدًا أن المدرب يمتلك 3 عروض قوية من أندية في قطر والإمارات والسعودية، ويفاضل بينها حاليًا.

محمود شوقي: كولر تلقى عروضًا خليجية والأهلي يسعى لغلق الملف

وأوضح شوقي أن العلاقة بين كولر ومسؤولي النادي لا تزال قائمة، إلا أن الأمور المادية لم تُسوَّ بشكل نهائي، مشيرًا إلى أنه في حال عدم تعاقد المدرب مع نادٍ جديد، سيواصل تقاضي راتبه الشهري من خزينة الأهلي وفقًا لما ينص عليه عقده.

وأضاف: "المدرب السويسري قريب من خوض تجربة جديدة في أحد الأندية الخليجية، والنادي الأهلي حريص على إنهاء هذا الملف خلال الفترة المقبلة."