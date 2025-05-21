تحقيقات موسعة داخل لجنة الحكام لهذا السبب

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أحمد جودة - القاهرة - فتحت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم تحقيقات موسعة مع عدد من الحكام الذين قاموا بنشر استغاثات واعتراضات عبر صفحاتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عبّروا فيها عن استيائهم من غياب العدالة في توزيع المباريات والمعاملة داخل المنظومة التحكيمية.

تحقيقات موسعة داخل لجنة الحكام بسبب منشورات اعتراضية على "فيسبوك"

وأكدت مصادر مطلعة أن اللجنة قررت استدعاء جميع الحكام الذين شاركوا في تلك المنشورات، للتحقيق معهم بشأن التجاوزات والتصريحات التي وُصفت بأنها تضر بصورة التحكيم المصري، وتخالف اللوائح الداخلية المنظمة للعمل داخل الاتحاد.

وتأتي هذه الخطوة في ظل سعي لجنة الحكام لإعادة الانضباط إلى المنظومة التحكيمية، والتعامل بحزم مع أي محاولة للخروج عن الإطار المؤسسي في التعبير عن المطالب أو الشكاوى.

ومن المتوقع أن تُصدر اللجنة قراراتها خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الانتهاء من الاستماع إلى كافة الأطراف.