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أحمد جودة - القاهرة - رفضت إدارة النادي الأهلي فكرة التعاقد مع المدرب محمود فايز ضمن الجهاز الفني الجديد للفريق، مُفضّلة منح الفرصة لأبناء النادي لتولي المهام الفنية في المرحلة المقبلة.

الأهلي يرفض الاستعانة بمحمود فايز: "ولاد النادي أولى بالمهمة"

وكشفت مصادر داخل القلعة الحمراء أن الاتجاه السائد داخل لجنة الكرة يُركّز على إعادة الثقة في الكوادر الفنية التي نشأت داخل جدران النادي، انطلاقًا من قناعة بأن "ولاد الأهلي" أدرى بثقافة الفريق وقادرون على تحقيق الإضافة المطلوبة.

يأتي هذا القرار في ظل تحركات الأهلي لإعادة هيكلة الجهاز الفني عقب الفترة الأخيرة، وسط تطلعات جماهيرية كبيرة لاستعادة البطولات والحفاظ على مكانة الفريق محليًا وقاريًا.