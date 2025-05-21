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أحمد جودة - القاهرة - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مساء اليوم الثلاثاء تدريباته على ملعب النادي بالدمام، وذلك بعد نهاية الراحة التي منحها المدير الفني سعد الشهري للاعبين لمدة يوم واحد، عقب مواجهة ضمك ضمن منافسات الجولة الماضية من دوري روشن السعودي والتي انتهت بالتعادل السلبي.

الاتفاق يستأنف تدريباته.. والمالكي يعود

وانطلقت الحصة التدريبية باجتماع فني عقده الجهاز الفني مع اللاعبين، تم خلاله استعراض الجوانب الفنية، بالإضافة إلى مراجعة بعض الأخطاء التي ظهرت في المباراة الأخيرة.

وشهدت التدريبات مشاركة لاعب خط الوسط عبدالإله المالكي في التدريبات الجماعية، وذلك بعد اكتمال جاهزيته الطبية وتعافيه التام من الإصابة التي لحقت به في الركبة خلال الفترة الماضية، قبل أن يُختتم بمناورة كروية مصغرة بين اللاعبين ركّز من خلالها الجهاز الفني على تطبيق عدد من الجمل الفنية.

ويواصل “فارس الدهناء” استعداداته يوم غدٍ الأربعاء من خلال حصة تدريبية تنطلق عند الساعة الرابعة عصرًا على ملعب النادي، في إطار التحضيرات لمواجهة الفريق المقبلة أمام الأهلي ضمن منافسات دوري روشن.