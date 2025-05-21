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أحمد جودة - القاهرة - دعا وليد خليل رئيس غزل المحلة إلى الإسراع في إصدار قانون الاستثمار الرياضي الجديد، مؤكدًا أن القانون المرتقب يُعد خطوة محورية نحو تمكين المستثمرين من دخول القطاع الرياضي بشكل فعّال ومستدام.

غزل المحلة يطالب بسرعة إصدار قانون الاستثمار الرياضي الجديد لدعم الأندية الجماهيرية

وأوضح خليل أن نادي غزل المحلة كان من أوائل الأندية التي بادرت بتأسيس شركة لكرة القدم، مشيرًا إلى أهمية تعميم هذا النموذج على باقي الأندية المصرية، لما يمثله من حل واقعي لإعادة الأندية الجماهيرية إلى مكانتها الطبيعية في الساحة الرياضية.

وأكد وليد خليل على ضرورة تهيئة مناخ استثماري جاذب داخل المجال الرياضي، خاصةً أن الدوري المصري يحظى بشعبية جماهيرية واسعة، يجب استغلالها في استقطاب الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي للقطاع.

وأضاف: "لقد أنفقنا الكثير من الأموال حتى الآن دون تحقيق أرباح، فالربح الحقيقي في كرة القدم لا يتحقق بين عشية وضحاها، بل هو نتاج استثمار طويل الأجل يتطلب وجود منظومة اقتصادية وتشريعية قوية ومستقرة."