موعد مباراة النصر والخليج في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث عشاق ومحبي كرة القدم بدوري روشن للمحترفين السعودي عن موعد مباراة النصر ونظيره فريق الخليج ويواجه فريق النصر نظيره الخليج ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة دوري روشن للمحترفين السعودي

موعد مباراة النصر والخليج في دوري روشن

يواجه فريق النصر نظيره الخليج اليوم الأربعاء الموافق 21 مايو في تمام الساعة 7.10 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويدخل فريق النصر المباراة وهو في المركز الرابع برصيد 64 نقطة بينما الخليج في المركز العاشر برصيد 37 نقطة