نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوسيمين يتخذ قراره بشأن الانتقال إلى يوفنتوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفض الهدّاف النيجيري فيكتور أوسيمين الذي يدافع هذا الموسم عن ألوان غلطة سراي التركي على سبيل الإعارة من نابولي عرضًا للانضمام إلى يوفنتوس الصيف المقبل، وذلك وفق ما أفادت به وسائل إعلام إيطالية اليوم الأربعاء.

وانتقل أوسيمين إلى غلطة سراي الذي حسم لقب الدوري التركي الأحد قبل مرحلتين على ختام الموسم، في سبتمبر (أيلول) الماضي على سبيل الإعارة من دون خيار الشراء، وذلك بعدما دخل في صدام مع نادي نابولي لرغبته في عدم مواصلة اللعب معه.

انضم ابن الـ26 عامًا لغلطة سراي بعدما وجد نفسه من دون بديل آخر نتيجة إقفال باب الانتقالات الصيفية في أوروبا قبل التوصل إلى اتفاق مع أي فريق.

وتحدثت وسائل إعلام إيطالية بالأيام الأخيرة عن رغبة يوفنتوس في التعاقد مع مدرب نابولي الحالي ولاعبه ومدربه السابق أنطونيو كونتي إضافة إلى أوسيمين الذي سجّل هذا الموسم 36 هدفًا في المسابقات كافة.

لكن صحيفة «إل ماتينو» الصادرة من نابولي وإذاعة «كيس كيس» التي تبث أيضًا من المدينة الجنوبية، أفادتا بأن النيجيري لن ينضم إلى فريق «السيدة العجوز».

ورأت إذاعة «كيس كيس» أن إقفال باب الانضمام إلى يوفنتوس، يعزز حظوظ آرسنال ومانشستر يونايتد الإنجليزيين في التنافس على خدمات النيجيري الذي يتضمن عقده مع نابولي بندًا جزائيًا بقيمة 75 مليون يورو، لكن لا ينطبق على الفرق الإيطالية.

كما قيل إن باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن لائحة الفرق الراغبة في ضم أوسيمين كي يعيد تشكيل الشراكة مع زميله السابق في نابولي الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا.

وأفادت «إل ماتينو» بأن غلطة سراي مهتم أيضًا بالتوقيع نهائيًا مع أوسيمين المرتبط بنابولي حتى صيف 2026 مع خيار التمديد لعام إضافي في حال لم يجد أي فريق خلال الصيف المقبل.