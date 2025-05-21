نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوارديولا عن رحيل نجم السيتي: لا يمكن تعويضه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بكى بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، في حفل وداع كيفن دي بروين قائد الفريق، الذي أسدل الستار على مسيرة لامعة استمرت 10 سنوات في ملعب «الاتحاد»، الثلاثاء.

وفاز سيتي 3-1 على بورنموث في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم التي شهدت صعوده إلى المركز الثالث في الترتيب.

لكن الليلة كلها دارت حول دي بروين، الذي خاض مباراته الأخيرة في ملعب «الاتحاد» بقميص سيتي.

وفي مقطع فيديو لتكريم اللاعب عقب المباراة، تحدَّث زملاء سابقون، بما في ذلك سيرجيو أغويرو، ورحيم سترلينغ، ورياض محرز، وفرناندينيو، وفينسن كومباني، وجو هارت، وليروي ساني عن مناقب اللاعب ومهاراته.

قال أجويرو: «تهانينا على مسيرتك، كان شرف لي أن ألعب معك، أتمنى لك كل التوفيق يا صديقي، بالطبع أنت أسطورة في مانشستر سيتي. إلى اللقاء يا أخي».

كما قال جوارديولا: «حضر الجميع لوداعه، لقد كان أمرًا رائعًا للغاية».

وأضاف: «خلال 10 سنوات خاض مباريات كثيرة وحصد ألقابًا عديدة، واستمتع بالكثير من اللحظات الرائعة. مباراة اليوم جسدت الحب الجارف لدي بروين هنا».

وأعلن دي بروين الشهر الماضي أنه سيرحل عن النادي عندما ينتهي عقده في نهاية الموسم الحالي، لكنه قال أيضًا إنه مندهش من عدم تقديم سيتي عرضًا جديدًا له.

وقال جوارديولا: «إنه يوم حزين، سنفتقده».