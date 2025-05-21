نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال في مهمة صعبة أمام الوحدة لضمان تأهله لنخبة آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتاج الهلال ثاني الترتيب إلى نقطة واحدة، عندما يحل ضيفا على الوحدة، يوم الأربعاء، ضمن الجولة 33 قبل الأخيرة من دوري روشن السعودي، من أجل ضمان مشاركته في دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم المقبل.

ويحتل الهلال المركز الثاني برصيد 71 نقطة، خلف الاتحاد البطل، ويلاحقه القادسية صاحب المركز الثالث برصيد 68 نقطة.

وحقق الهلال نتائج إيجابية في مبارياته الثلاث الماضية بعد إقالة مدربه البرتغالي جورجي جيسوس وتعيين محمد الشلهوب خلفًا له.

في المقابل يسعى الوحدة لتحقيق الفوز من أجل الابتعاد عن مناطق الهبوط، إذ يحتل المركز 15 برصيد 32 نقطة، وتفصله نقطتان عن أولى مراكز الهبوط التي يحتلها العروبة صاحب المركز 16.