نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ممدوح عيد يترأس بعثة بيراميدز لجنوب إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترأس المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز بعثة فريق الكرة إلى إلى جنوب إفريقيا استعدادا لمواجهة صن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على صن داونر الجنوب أفريقي في الرابعة من مساء السبت ٢٤ مايو على استاد لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا، قبل خوض مواجهة النهائي في الثامنة من مساء يوم الأحد ١ يونيو على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وحرص رئيس نادي بيراميدز على تحية اللاعبين بعد وصوله إلى مطار القاهرة وطالبهم بضرورة تشريف الكرة المصرية وتحقيق نتيجة إيجابية في بريتوريا قبل مباراة الإياب بالقاهرة من أجل حسم اللقب الغالي.

كان الجهاز الفني بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش ضم ٢٦ لاعبا في القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر - أحمد ميهوب

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد توفيق - رمضان صبحي - محمود دونجا - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي

وتغادر بعثة بيراميدز بعد قليل مطار القاهرة في طريقها إلى جوهانسبرج على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي، في رحلة مدتها قرابة ١٠ ساعات حتى الوصول في جوهانسبرج ومنها إلى بريتوريا التي تستضيف المباراة.

