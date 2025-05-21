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أحمد جودة - القاهرة - فجر بلاتينسي مفاجأة على ملعب مونومنتال، حيث أطاح بصاحب الأرض ريفر بليت بركلات الترجيح 4-2، وصعد إلى الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأرجنتيني في دورتها الافتتاحية (أبرتورا 2025).

مفاجأة.. بلاتينسي يركل ريفر بليت خارج إقصائيات الدوري الأرجنتيني

انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، بهدفين سجلهما فيسينتي تابوردا (ق29) للضيوف وفرانكو ماستانتونو (ق102) من ضربة جزاء لأصحاب الأرض.

واضطر الفريقان للاحتكام لركلات الترجيح، ليبتسم الحظ لبلاتينسي ويحسم المواجهة 4-2، بعدما ألحق الهزيمة براسينج في عقر داره 0-1 في الدور ثمن النهائي من البطولة.

وسيواجه بلاتنيسي في الدور نصف النهائي سان لورينزو، الذي فاز في ربع النهائي بركلات الترجيح أيضا على مضيفه أرخنتينوس جونيورز 7-8 بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1 مساء الأحد الماضي.

وستجمع المباراة الأخرى في نصف النهائي الدوري الأرجنتيني بين إندبنديينتي الذي فاز 0-1 على بوكا جونيورز، في ملعب (لا بومبونيرا)، وأوراكان الذي تغلب على روساريو سنترال بنفس النتيجة مساء الأحد.

ومن المقرر أن يستضيف إندبنديينتي أوراكان مساء السبت المقبل في المباراة الأولى بالدور قبل النهائي، وفي المواجهة الأخرى يحل بلاتينسي ضيفا على سان لورينزو مساء الأحد.