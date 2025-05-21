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أحمد جودة - القاهرة -

اقتربت إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، من حسم ملف تجديد عقد عبد الله السعيد، نجم الفريق الأول لكرة القدم، بعدما توصل النادي لاتفاق نهائي مع اللاعب.

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن تجديد عقد عبد الله السعيد

وأكد الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" عبد الله السعيد كان يرغب في الحصول على 35 مليون جنيه في الموسم، من أجل تجديد عقده مع الزمالك، وهناك مسئول وعده بذلك".

وأضاف:" إدارة نادي الزمالك، أخبرت عبد الله السعيد منذ أيام قليلة، أنه سيحصل على 20 مليون جنيه في الموسم، بخلاف 15 مليون من الاعلانات، مما أدى إلى غضب اللاعب ".

وأوضح:" الخلاف بين عبد الله السعيد ومسئولي نادي الزمالك كان على مدة تجديد العقد، فكان يرغب اللاعب في التجديد لمدة موسمين ولكن النادي يود تجديد عقده لموسم واحد فقط".

وأتم كريم رمزي:" نادي الزمالك نجح في التوصل لاتفاق نهائي مع عبد الله السعيد، ووافق اللاعب على تجديد عقده مع الفارس الأبيض لمدة موسمين مقابل 70 مليون جنيه".

