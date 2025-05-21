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أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي كريم رمزي، عن اقتراب النجم التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الانتقال إلى صفوف أحد الأندية المصرية عقب نهاية الموسم الحالي.

نادي مصري يقترب من التعاقد مع معلول.. ومفاجأة بشأن مصير رضا سليم

وأكد الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" نادي فاركو مهتم بشدة بالتعاقد مع علي معلول، خاصة بعدما علم أن النادي الأهلي لن يجدد عقده وأن هذا الموسم الأخير للاعب داخل القلعة الحمراء ".

واستكمل:" علي معلول يبحث عن عرض خارجي، حيث يفضل الاحتراف خارج مصر، ولكنه يضع عرض نادي فاركو في الصورة".

وأشار:" أما بالنسبة إلى رضا سليم، فإنه تلقى عروض خليجية ومصرية كثيرة، وهناك اهتمام كبير من جانب نادي زد، لضمه في الموسم المقبل، وقد يدخل في صفقة تبادلية بين زد والنادي الأهلي، لضم مصطفى العش بشكل نهائي".

وأتم كريم رمزي:" الأهلي يفاضل بين كريستو أو رضا سليم أو عمر الساعي، للانضمام إلى نادي زد في صفقة تبادلية مقابل حسم صفقة مصطفى العش بشكل نهائي ".

