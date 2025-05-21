نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نهائي الدوري الأوروبي 2025 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق الكرة العالمية نهائي الدوري الأوروبي والذي يجمع بين كلا من نادي مانشستر يونايتد أمام توتنهام في نهائي إنجليزي خالص.

وتأهل مانشستر يونايتد بعد فوزا عريضا على حساب أتليتك بلباو بنتيجة 7-1 ليعبر للنهائي القاري.

توتنهام حصد بطاقة التأهل على حساب بودو جليمت النرويجي بنتيجة 5-1 في مجموع لقائي نصف النهائي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في نهائي الدوري الأوروبي

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية على ملعب ويستضيف ملعب «سان ماميس» ملعب نادي أتلتيكو بيلباو الإسباني.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في نهائي الدوري الأوروبي

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للدوري الأوروبي في الشرق الأوسط.

