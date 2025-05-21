نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستأنف اليوم منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من بطولة الدوري السعوي "دوري روشن" وذلك بثلاث مواجهات هامة.

وكان الاتحاد السعودي قد حسم اللقب رسميا قبل نهاية الموسم بجولتين بعد منافسة قوية بينه وبين الهلال.

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم والقنوات الناقلة

ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والتي جاءت كالاتي:-

النصر يواجه الخليج وذلك تمام الساعة السابعة وعشر دقائق بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

ويواجه الخلود نظيره الفيحاء في تمام السابعة وخمس وعشرون دقيقة بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

ويختتم الهلال السهرة الكروية بمواجهة أمام الوحدة في التاسعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمسابقة الدوري السعودي

تنقل المواجهة عبر مجموعة قنوات ssc الناقل الحصري لمسابقة الدوري السعودي في مصر والشرق الأوسط

