نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نهائي الدوري الأوروبي بين توتنهام ومانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب محبي وعشاق كرة القدم، موعد انطلاق المواجهة القوية التي ستجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، مع نظيره توتنهام هوتسبير، مساء اليوم الأربعاء الموافق 21 مايو الجاري في بطولة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الأوروبي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبير؛ مساء اليوم الأربعاء 21 مايو 2025، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب “سان ماميس” في مدينة بلباو الإسبانية.

وتأهل فريق مانشستر يونايتد إلى الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي عقب الفوز على أتلتيك بيلباو الإسباني بنتيجة (7-1) في مجموع مباراتَي الذهاب والإياب.

بينما نجح توتنهام هوتسبير في التأهل إلى نهائي الدوري الأوروبي على حساب فريق بودو جليمت النرويجي بنتيجة (5-1) في مجموع اللقاءين.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبير على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا قناة beIN Sports 1HD.