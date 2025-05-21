تشكيل توتنهام المتوقع أمام مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة - استقر أنجي بوستيكوجلو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير؛ على تشكيل فريقه في مواجهة مانشستر يونايتد، مساء اليوم الأربعاء، في نهائي بطولة الدوري الأوروبي

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الأوروبي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبير؛ مساء اليوم الأربعاء 21 مايو 2025، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب “سان ماميس” في مدينة بلباو الإسبانية.

تشكيل توتنهام هوتسبير المتوقع أمام مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: جولييرمو فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو، كريستيان روميرو، ميكي فان دي فين، أودوجيو.

خط الوسط: بينتانكور، بابي سار.

خط الهجوم: برينان جونسون، دومينك سولانكي، سون هيونج مين.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الأوروبي، وستنقل المباراة عبر قناة beIN Sports 1HD.