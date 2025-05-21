تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام توتنهام في نهائي الدوري الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة - استقر روبين أموريم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، على التشكيل الذي سيبدأ به مبارة توتنهام هوتسبير المنتظرة أمام نظيره توتنهام هوتسبير في نهائي بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الأوروبي

ويستضيف ملعب “سان ماميس” في مدينة بلباو الإسبانية، المواجهة النارية بين فريقي مانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبير في نهائي الدوري الأوروبي، مساء اليوم الأربعاء 21 مايو 2025، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام توتنهام

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي، هاري ماجواير، فيكتور ليندلوف.

خط الوسط: آماد ديالو، مانويل أوجارتي، كاسيميرو، باتريك دورجو.

خط الهجوم: برونو فيرنانديز، راسموس هويلوند، أليخاندرو جارناتشو.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الأوروبي، وستنقل المباراة عبر قناة beIN Sports 1HD.