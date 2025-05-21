القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ومانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة - يرغب متابعو كرة القدم الأوروبية في معرفة القنوات الفضائية الناقلة لمباراة توتنهام هوتسبير ضد مانشستر يونايتد في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء الموافق الواحد والعشرين من شهر مايو الجاري في نهائي اليورباليج.

ويحتضن ملعب "سان ماميس"، هذه المواجهة التي ستجمع بين فريقي توتنهام هوتسبير ومانشستر يونايتد، وذلك في إطار نهائي الدوري الأوروبي.

موعد مباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة توتنهام هوتسبير ضد مانشستر يونايتد اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

سيتم نقل وإذاعة مباراة توتنهام هوتسبير ضد مانشستر يونايتد مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الترميز: 27500.

جودة العرض: HD.