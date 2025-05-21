معلق مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة - يشهد مساء اليوم الأربعاء 21-5-2025، مواجهة من العيار الثقيل بين فريقي توتنهام هوتسبير ومانشستر يونايتد على ملعب سان ماميس" في نهائي الدوري الأوروبي.

موعد مباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

تنطلق صافرة البداية لمباراة توتنهام هوتسبير ضد مانشستر يونايتد اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

يمكنكم مشاهدة مباراة توتنهام هوتسبير ضد مانشستر يونايتد مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD.

معلق مباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

أسندت إدراة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، مهمة التعليق على أحداث مباراة توتنهام هوتسبير ضد مانشستر يونايتد في نهائي اليورباليج للمعلق الجزائري حفيظ دراجي.