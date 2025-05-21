نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير مع نظيره مانشستر يونايتد مساء اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 على ملعب "سان ماميس"، وذلك في إطار نهائي الدوري الأوروبي.

وكان توتنهام هوتسبير قد تأهل إلى نهائي اليورباليج بعد الفوز أمام بودو جليمت بنتيجة 5-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب كما تأهل اليونايتد إلى نفس الدور بعد الفوز أمام أتلتيك بيلباو بنتيجة 7-1.

موعد مباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

تبدأ أحداث مباراة توتنهام هوتسبير ضد مانشستر يونايتد اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

تذاع مباراة توتنهام هوتسبير ضد مانشستر يونايتد مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.