نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسطورة ليفربول: مرموش يمكنه أن يصبح محمد صلاح جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث بودوين زيندن أسطورة هولندا وليفربول وبرشلونة، عن مستوى الثنائي المصري محمد صلاح نجم الريدز وعمر مرموش مهاجم مانشيتر سيتي، وتألقهما في الدوري الإنجليزي.

تصريحات أسطورة ليفربول عن عمر مرموش

وقال زيندن في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة على قناة الحياة: "محمد صلاح يقدم مستويات خيالية في الدوري الإنجليزي مع ليفربول، ومن الجيد أن يتم تجديد عقده مع النادي خاصة وأنه يحظى بحب كبير من جانب جماهير الفريق".

وتابع: "مرموش لاعب مميز ولكن الأزمة أنه جاء في فترة صعبة لمانشستر سيتي".

وأتم: "أثق أن مرموش في الموسم المقبل مع تصحيح أوضاع السيتي سيتألق بشكل كبير وبسبب قتاله ومهارته قد يصبح مثل محمد صلاح، ولكن بالطبع يظل مو هو الملك المصري".