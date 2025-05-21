نجم المقاولون السابق: محمد صلاح مش أهلاوي.. وعبد المنعم وعبد المجيد الأفضل في مصر

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث محمود عزت لاعب المقاولون العرب والجونة السابق، عن أفضل لاعبي الدوري في الوقت الحالي.

نجم المقاولون السابق: محمد صلاح مش أهلاوي

وقال محمود عزت خلال تواجده ضيفا على برنامج ستاد المحور، مع الإعلامي خالد الغندور: "بدايتي كانت قوية مع كرة القدم، لكن غياب التوفيق السبب في عدم مواصلة المشوار".

وواصل: "زاملت محمد صلاح والنني في المقاولون العرب والإصابة حرمتني من استكمال احترافي مع ماديرا البرتغالي".

وأضاف: "وقعت للأهلي قبل إعارتي إلى ماديرا لكن شريف حبيب تمسك بخروجي إلى الاحتراف".

وتابع: "بعد عودتي من البرتغال وقعت للزمالك ولكن الأمور لم تكتمل وانتقلت إلى سموحة".

وشدد: "اعتزلت في عمر ٣٢ سنة بسبب تعرضي للإصابة مرتين في الرباط الصليبي".

وواصل: "أسعار اللاعبين في مصر تخطت حدود العقل".

وتطرق عزت للحدث عن نجمنا محمد صلاح قائلًا: "محمد صلاح مكنش يتخيل احترافه وتألقه مع ليفربول والطموح وراء نجاحه في أوروبا، ومن صغره وهو يخطط للتألق والنجاح في الملاعب".

وأردف: "محمد زيكا رفض الانضمام إلى الأهلي وفضل اللعب للإسماعيلي لأنه زملكاوي".

وأسطرد: "محمد صلاح مش أهلاوي وبيشجع الإسماعيلي".

نجم المقاولون السابق: عبد المنعم وعبد المجيد الأفضل في مصر

وواصل: "محمد عبد المنعم وحسام عبد المجيد هم الأفضل في مصر حاليا، وعبد المجيد تعجبني شخصيته ويتطور بشكل مستمر".

واختتم: "صالح جمعة موهبة مش طبيعية، ومش موجود زيه في مصر حاليا وقصر في حق نفسه".