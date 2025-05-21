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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن الحكم محمد معروف يتصدر قائمة المرشحين لإدارة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، مشيرا إلى أن الناديين لم يتقدما بطلب رسمي لجلب حكام أجانب.

محمد معروف المرشح الأبرز لإدارة نهائي كأس مصر

وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: لو أراد نادي الزمالك جلب حكام أجانب لا يمانع اتحاد الكرة مطلقا، بشرط وجود تعهد كتابي بتسديد مستحقات الحكام الأجانب.

وأضاف: حتى الآن لا توجد مخاطبات رسمية من الطرفين لجلب حكام أجانب.