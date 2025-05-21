نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود فايز ضمن المرشحين للعمل في جهاز ريفيرو مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن اسم محمود فايز مدرب عام منتخب مصر السابق ضمن الأسماء المطروحة على طاولة النادي الأهلي للعمل مع خوسيه ريفيرو في الجهاز الفني للفريق الأول.

محمود فايز ضمن المرشحين للعمل في جهاز ريفيرو مع الأهلي

وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن فايز، وبالفعل اسمه ضمن المرشحين، لكن لم يتم الاستقرار بشكل نهائي.

وأضاف: ريفيرو لم يبلغ إدارة النادي الأهلي حتى الآن بالأسماء التي اختارها للعمل معه ضمن الجهاز المعاون.