4 صفقات مرشحة للأهلي.. جلسة مرتقبة بين الخطيب ورئيس شركة بتروجت

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك جلسة مرتقبة بين محمود الخطيب مع رئيس شركة بتروجت للتعاقد مع بعض اللاعبين المرشحين.

جلسة مرتقبة بين الخطيب ورئيس شركة بتروجت

وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: هناك 4 لاعبين في فريق بتروجت مرشحين للانتقال للأهلي وهم هادي رياض وحامد حمدان وتوفيق محمد ورشاد المتولي.

وأضاف: الأهلي قد يحسم صفقة أو صفقتين من رباعي بتروجت، وخلال جلسة الخطيب مع رئيس شركة بتروجت سوف يتم حسم الملف كاملًا.