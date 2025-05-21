نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقات الأهلي 2025: لاعب غزل المحلة يقترب من الانتقال للأحمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي سيحاول مجددًا ضم مصطفى محمد مهاجـم نانت الفرنسي على سبيل الإعارة ليكون مع الفريق الأحمر بدءًا من بطولة كأس العالم للأندية.

وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: ملف زيزو محسوم داخل النادي الأهلي، واللاعب وقع العقود منذ منتصف فبراير الماضي.

عمرو الجزار يقترب من الانتقال للأهلي

وأضاف: سبق وكشفنا تفاصيل جلسة محمود الخطيب رئيس النادي مع وليد خليل رئيس شركة الكرة بنادي غزل المحلة بفرع النادي بالتجمع الخامس، للتفاوض حول بعض اللاعبين بينهم عمرو الجزار ومحمد أشرف "بنشرقي" ويحيى زكريا.

وأكمل: هناك قناعة لدى مسئولي الأهلي في ضم عمرو الجزار، وسبق وتم الاتفاق مع رئيس شركة غزل المحلة على كل الأمور المالية، وما كان يتبقى هو حسم مسئولو النادي لضم اللاعب والاقتناع به فنيًا بنسبة كبيرة، وحاليا النادي أصبح لديه قناعة كبيرة بالتعاقد معه، وتم الاستقرار على تفعيل الاتفاقات مع الغزل لضم اللاعب.

وزاد: من الممكن أن يضم الأهلي أيضا مدافع آخر، ومن أبرز الأسماء هو عمر فايد لاعب فناربخشة التركي الذي سيتواجد في مصر خلال الفترة المقبلة، ومن الممكن الاجتماع باللاعب، وهو ضمن الأولويات داخل القلعة الحمراء لتدعيم الخط الخلفي في الموسم المقبل.