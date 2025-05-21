نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يرفض تظلم زيزو.. ويوم 4 يونيو سيكون الأخير له داخل النادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن مجلس إدارة الزمالك رفض تظلم زيزو بشأن العقوبات التي تم توقيعها ضده مؤخرا بسبب الغياب عن التدريبات الجماعية.

الزمالك يرفض تظلم زيزو

وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: زيزو يتدرب في الزمالك بشكل طبيعي، وبمجرد وصوله إلى النادي يكون هناك بعض أفراد الأمن بصحبته لحين الدخول إلى الملعب وغرفة الملابس. ثم ينتظرون انتهاء التدريبات ويقومون بإيصاله حتى سيارته ليغادر النادي بعد المران.

وأضاف: زيزو لم يعد يصطحب أحد من أصدقائه للتدريبات، وتم منع وجودهم معه خلال التدريبات الجماعية.

وأكمل: زيزو سوف ينهي مسيرته مع الزمالك يوم 4 يونيو، قبل دخول الفريق في معسكر نهائي كأس مصر أمام بيراميدز، ثم ينتقل إلى النادي الأهلي ويتم الاعلان رسميًا، وبعدها يُغادر إلى أمريكـا للانتظام في معسكر الفريق هناك لخوض منافسات كأس العالم للأندية.