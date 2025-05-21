عاجل.. تطورات أزمة عبد الله السعيد مع الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أنه وفقا لمصدر مقرب من عبد الله السعيد فأن اللاعب يرى ما يتعرض له حاليا "إهانة"، مشيرًا إلى أن اللاعب ملتزم تمامًا منذ انتقاله للقلعة البيضاء.

تطورات أزمة عبد الله السعيد مع الزمالك

وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: عبدالله طلب من عمرو الجنايني 40 مليون جنيه سنويًا، وتم التوصل لاتفاق معه مقابل 35 مليون جنيه.

وأضاف: المصدر أبلغنا أن الزمالك تراجع عن الاتفاق، وأبلغه أنه لا يستحق أكثر من 15 مليون جنيه سنويًا. وهو الأمر الذي أغضب السعيد جدًا.

وزاد: إدارة الزمالك تمسكت بعبدالله السعيد في وقت سابق، ورفض عرضا بـ1.2 مليون دولار بعدما تمسكوا بالتجديد معه. لكن الزمالك تراجع عن الاتفاق.

وأكمل: هناك محاولات من جانب الزمالك لإقناع السعيد بالتجديد مع إمكانية المقابل المالي إلى 30 مليون جنيه.

وأتم: الزمالك يريد التجديد لموسم واحد فقط، بينما يرغب عبدالله في التوقيع لمدة موسمين، وقد يصل الأمر في النهاية إلى الاتفاق على أن تكون السنة الثانية باتفاق الطرفين.