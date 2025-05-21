عاجل.. الزمالك يسعى لضم مهاجم أوروبي.. ومهند علي ليس أولوية

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن نادي الزمالك يسعى للتعاقد مع صفقة جديدة، مشيرا إلى أن النادي يسعى لضم لاعب صاحب جنسية دولة أوروبية، ولكنه يلعب خارج القارة الأوروبية.

الزمالك يسعى لضم مهاجم أوروبي

وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: الزمالك يسعى لضم اللاعب وهو يلعب في مركز المهاجم، وهناك سرية شديدة على اللاعب.

وأضاف: الزمالك مهتم أيضا بالتعاقد مع العراقي مهند علي، لكنه ليس أولوية بالنسبة للجنة التخطيط ويأتي في المرتبة الثانية بعد كريم البركاوي لاعب الرائد السعودي الذي لم يتم التوصل لاتفاق معه حتى الآن بسبب مطالبه المالية.

وأكمل: يسري بوزوق من ضمن المرشحين بقوة، وأيضا فريد ملالي المحترف في فرنسا.

وزاد: عادل بولبينة مهاجم أتلتيك بارادو الجزائري من ضمن الأسماء التي لازالت موجودة في الحسبان، لكن اللاعب نفسه يرغب في الاحتراف الأوروبي.

وأتم: الزمالك يركز على الصفقات الاجنبية ويسعى لضم 3 أو 4 عناصر جديدة، ولكن نسبة رحيل صلاح مصدق (ضعيفة حتى الآن)، والوحيد الذي تم الاستقرار على الابقاء عليه بشكل نهائي هو محمود بن تايك.