نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. اتحاد الكرة يسعى لإجراء انتخابات جديدة لرابطة الأندية المحترفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن اتحاد كرة القدم يسعى لإجراء انتخابات جديدة لرابطة الأندية المحترفة قبل انطلاق الموسم الجديد، على أن تكون الانتخابات تحت رعايته وفقا للائحة النظام الأساسي.

اتحاد الكرة يسعى لإجراء انتخابات جديدة لرابطة الأندية

وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: اتحاد الكرة يريد إجراء انتخابات للرابطة، وفقًا للائحة النظام الأساسي.

وأضاف: تقضي المادة (59) من لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة بتكوين رابطة الأندية من 7 أعضاء بشكل سنوي، من بينهم 5 أعضاء بالانتخاب بين مرشحين من الأندية الممثلة للدوري الممتاز، من غير أعضاء مجلس إدارة الأندية.

وأتم: كما تقضي اللائحة أن يتولى اتحاد الكرة مسئولية تنظيم هذه الانتخابات والإشراف عليها، مع ترشيح عضوين للانضمام إلى مجلس الرابطة، شرط ألا يكونا من بين أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة.