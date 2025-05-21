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أحمد جودة - القاهرة - صحيفة عكاظ السعودية|نادي نيوم مهتم بضم إمام عاشور مقابل 5 ملايين دولار.

إمام عاشور، أوضحت صحيفة عكاظ السعودية بأن هناك أهتمام من نادي نيوم الصاعد حديثا إلى الدوري السعودي في ضم إمام عاشور لاعب الأهلي.

تفاصيل عرض نيوم السعودي لضم إمام عاشور

وكشفت صحيفة عكاظ السعودية خلال الساعات الماضية عن أهتمام نيوم بضم إمام عاشور من الأهلي مقابل 5 ملايين دولار.

وأشار التقرير إلى أن نيوم منفتح على إمكانية زيادة المبلغ المعروض على الأهلي من أجل إتمام الصفقة.

وأوضح التقرير أن العرض قدمته إحدى الشركات الرياضية التي تتولى تسويق اللاعبين، ويأتي ذلك في ظل تألق إمام عاشور مع الأهلي خلال الموسم الحالي.

حيث يتصدر عاشور قائمة هدافي الدوري المصري برصيد 12 هدفا بالتساوي مع أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي.

موقف نادي الأهلي من عرض نيوم السعودي

وتميل إدارة النادي الأهلي إلى رفض العرض المقدم للاعب بالنظر لأهمية إمام عاشور مع الفريق.

وتتجه إدارة الأهلي لدراسة العرض في حال تجاوز القيمة المالية التوقعات بشكل كبير.

وخاض إمام عاشور مع الأهلي في الموسم الحالي 38 مباراة مع الأهلي ونجح في تسجيل 18 هدفا وصنع 9 آخرين.

وحسم نيوم تأهله إلى الدوري السعودي بعد تصدر دوري يلو دوري الدرجة الأولى السعودي.