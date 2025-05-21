نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود حسام يكشف تفاصيل إقامة بطولة خوفو الدولية في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمود حسام رئيس الشركة المنظمة لبطولة خوفو الدولية لمنتخبات الشباب، أنه يوجه الشكر لمسئولي الدولة، مشيرًا إلى أنه تم اختيار منتخبات من التصنيف الأول على رأسها البرازيل، وكولومبيا، وأمريكا، والسعودية.

تفاصيل إقامة بطولة خوفو الدولية في مصر

وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: منتخب أمريكا هو اول منتخب جماعي يدخل إلى أحد الدول العربية منذ عشر سنوات، وهناك اهتمام كبير بالبطولة، التي تشارك فيها منتخبات من كل قارات العالم.

وأضاف: حصل تواصل بالفعل مع اتحاد الكرة، وقمنا بزيارة مقر الجبلاية، وهاني أبوريدة رئيس الاتحاد أكد دعمه للبطولة التي تقام في شهر يونيو خلال الأجندة الدولية، ومنتخب مصر للشباب اعتذروا عن خوض البطولة.

وأكمل: تم اختيار كل الملاعب ومقرات الإقامة، والمنتخبات ارسلت قوائم اللاعبين، و7 قنوات ستنقل البطولة على الهواء مباشرة من الدول المشاركة.

وزاد: جميع مندوبي المنتخبات المشاركة في بطولة خوفو الدولية، قاموا بتفقد الملاعب والفنادق وكل الأمور داخل مصر.