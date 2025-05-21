الرياضة

لجنة الحكام لم تخاطب أجانب لإدارة نهائي كأس مصر.. ومعروف أبرز المرشحين

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لجنة الحكام لم تخاطب أجانب لإدارة نهائي كأس مصر.. ومعروف أبرز المرشحين

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أحمد جودة - القاهرة - كشف خالد الغندور، أن مسؤولو لجنة الحكام باتحاد الكرة، لم تخاطب اتحادات أوروبية لاستقدام حكام أجانب حتى الآن، لإدارة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز يوم ٤ يونيو المقبل.

لجنة الحكام لم تخاطب أجانب لإدارة نهائي كأس مصر

وأضاف خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور: "مسؤولو لجنة الحكام في تصريحات لبرنامج ستاد المحور: "اتحاد الكرة لم يخطرنا باستقدام حكام أجانب لنهائي كأس مصر، لأن الزمالك وبيراميدز لم يرسلا خطابات رسمية حتى الآن".

وتابع: "المباراة حتى الآن بحكام مصريين، وهناك أكثر من إسم مرشح أبرزهم الحكم الدولي محمد معروف".

محمد الشيخ

محمد الشيخ

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