نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجنة الحكام لم تخاطب أجانب لإدارة نهائي كأس مصر.. ومعروف أبرز المرشحين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف خالد الغندور، أن مسؤولو لجنة الحكام باتحاد الكرة، لم تخاطب اتحادات أوروبية لاستقدام حكام أجانب حتى الآن، لإدارة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز يوم ٤ يونيو المقبل.

لجنة الحكام لم تخاطب أجانب لإدارة نهائي كأس مصر

وأضاف خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور: "مسؤولو لجنة الحكام في تصريحات لبرنامج ستاد المحور: "اتحاد الكرة لم يخطرنا باستقدام حكام أجانب لنهائي كأس مصر، لأن الزمالك وبيراميدز لم يرسلا خطابات رسمية حتى الآن".

وتابع: "المباراة حتى الآن بحكام مصريين، وهناك أكثر من إسم مرشح أبرزهم الحكم الدولي محمد معروف".